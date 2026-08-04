НАСА подтвердило устранение утечки воздуха на российском сегменте МКС после ремонта

Отсутствие утечек воздуха подтверждено после ремонта НАСА официально подтвердило, что утечек воздуха на российском сегменте Международной космической станции (МКС) после проведённых ремонтных работ не наблюдается.
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