Британский обозреватель Гидеон Рахман в колонке для The Financial Times предположил, какие варианты мирного урегулирования по Украине может предложить Евросоюз в ходе потенциальных переговоров с Россией.
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Наладить можно печь которая дымит, но наладить отношения с такими сценариями это непомерная тупость рукамиводящего состава ЕС!