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«Знай, что мы тебя любим и ждем», – Наталья Фриске публично обратилась к племяннику Платону в день его 11-летия

«Знай, что мы тебя любим и ждем», – Наталья Фриске публично обратилась к племяннику Платону в день его 11-летия

Дмитрий Шепелев почти 10 лет прячет старшего сына от его родственников со стороны покойной матери. Однако семья Жанны Фриске надеется, что им все же удастся наладить общение с ребенком.

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