МО РФ: вертолеты Ми-28нм нанесли удар по замаскированной технике ВСУ

В ходе боевых действий в зоне ответственности группировки войск «Север», экипажи вертолетов Ми-28НМ армейской авиации уничтожили замаскированную военную технику и живую силу армии киевского режима, об этом проинформировали в Минобороны РФ.
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