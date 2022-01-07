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Войска Эфиопии остановились, чтобы жители Тыграя задумались — власти

Войска Эфиопии остановились, чтобы жители Тыграя задумались — власти

Решение правительства не входить в регион Тыграй направлено на то, чтобы предоставить жители Тыграя восстали против «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ), заявил министр службы связи Эфиопии, 5 января сообщает эфиопское агентство Fana.

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