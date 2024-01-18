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В Москве в 2024 году отреставрируют три знаковых объекта культурного наследия

В Москве в 2024 году отреставрируют три знаковых объекта культурного наследия

В 2024 году в Москве начнут комплексную реставрацию прясел Восточной и Южной стен Донского монастыря, в том числе оставшихся трёх башен, в Алексеевском женском монастыре продолжат разработку проекта реставрации Церкви Всех Святых, богадельни (училища) и кельи, а в здании Центросоюза на Мясницкой улице, построенном в 30-х годах XX века по проекту знаменитого французского архитектора Ле Корбюзье, проведут реставрацию облицовки фасадов из туфа, межэтажных пандусов и других исторических элементов.

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