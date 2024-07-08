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ФСБ: украинская разведка угрожала летчику ВКС РФ и требовала поджечь авиатехнику

ФСБ: украинская разведка угрожала летчику ВКС РФ и требовала поджечь авиатехнику

РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ Российский летчик, которому представители украинских спецслужб предлагали угнать ракетоносец-бомбардировщик Ту-22МЗ, рассказал, что ему поступали угрозы и требования поджечь авиационную технику.

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