Высокопоставленного полицейского в Башкирии заподозрили в коррупции

Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан Оперативники подразделения собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан заподозрили заместителя начальника ОМВД РФ по Мелеузовскому району в получении взяток.
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