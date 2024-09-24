Глава Ирана сообщил о готовности налаживать партнерство с глобальными державами

Иран выразил готовность развивать партнерство с мировыми державами и соседними государствами на равноправной основе, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в своей речи на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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