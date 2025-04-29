На актуальных направлениях

На апрельском пленарном заседании депутаты городской Думы оценили работу администрации города по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы, внесли поправки в текущий бюджет и обсудили развитие Индустриального района.
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