На актуальных направлениях

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На апрельском пленарном заседании депутаты городской Думы оценили работу администрации города по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы, внесли поправки в текущий бюджет и обсудили развитие Индустриального района.

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