«Понемножку, но стабильно». В Сбере рассказали о работе с должниками

Банку невыгодно, когда заемщик уходит в просрочку или банкротство, гораздо лучше, если человек сразу обратится в банк при возникновении проблем и пройдет процесс реструктуризации, рассказал в интервью «Коммерсанту» первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.