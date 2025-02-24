Вестник родимых болот Даже и не знаю, как можно сейчас объяснить судьбу Украины и украинцев без мистики, без Гоголя, без разных горних вещей, без религиозного, так сказать, фактора.
«Иван, ты шо, обидився?»
Комментарии
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Валерий Беседин
100%. Хохол для хохла даже если он говно в кубе лучше самого лучшего москаля. Проверено жизнью.
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22 час.
Иван Щукин
100% подтверждаю! Для получения очередной лычки могли запросто подставить и заложить!
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22 час.
АндрейБорков
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10 час.
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