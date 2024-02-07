Разрешить нельзя запретить: опыт европейских стран в легализации «древнейшей профессии»

Продажа сексуальных услуг полностью разрешена в восьми европейских государствах: Нидерланды, Германия, Австрия, Швейцария, Греция, Турция, Венгрия и Латвия Вопрос о легализации самой древней из профессий обычно вызывает противоречивые мнения и порождает горячие дискуссии.
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