Разрешить нельзя запретить: опыт европейских стран в легализации «древнейшей профессии»

С нами не соскучишься!

Продажа сексуальных услуг полностью разрешена в восьми европейских государствах: Нидерланды, Германия, Австрия, Швейцария, Греция, Турция, Венгрия и Латвия Вопрос о легализации самой древней из профессий обычно вызывает противоречивые мнения и порождает горячие дискуссии.