Эксперт рассказал, как спастись от грозы на открытом пространстве

Перед посещением массового мероприятия на открытой площадке стоит заранее определить, где находится ближайший выход, особенно если прогнозируется ухудшение погоды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ДВ В Евпатории пойма...
- В Ялте перед судо...
- На «Госуслугах» з...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым