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Крымская газета

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Эксперт рассказал, как спастись от грозы на открытом пространстве

Эксперт рассказал, как спастись от грозы на открытом пространстве

Перед посещением массового мероприятия на открытой площадке стоит заранее определить, где находится ближайший выход, особенно если прогнозируется ухудшение погоды.

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