Какой сегодня праздник: 17 декабря – День Ракетных войск стратегического назначения в России

День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ежегодно отмечается в России 17 декабря. Ровно 65 лет назад вышло постановление Совета министров СССР об учреждении должности главнокомандующего ракетными войсками и образовании Главного штаба РВСН.
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