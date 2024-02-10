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Шольц назвал интервью Путина Карлсону смехотворным

Шольц назвал интервью Путина Карлсону смехотворным

Канцлер Германии Олаф Шольц критиковал интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону на встрече с главой Белого дома Джо Байденом, сообщает издание Die Welt.

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Комментарии
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федор
Чучело плешивое , вот кто смехотворный так это ты терпило!!!! Тебя даже рогули оскорбили , а ты сучонок засунул свой язык в задницу и согласился . Опущенное чмо!
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16 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
А что ему, бедненькому, еще осталось говорить! Почти весь мир сегодня завидует России, что у нас такой Президент!
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15 час.
ИП
Игорь Петров
Говорящая колбаса?
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14 час.

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