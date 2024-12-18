Трансплантация нервных стволовых клеток может быть эффективным методом лечения травм позвоночника

Клиническое исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Сан-Диего, показало долгосрочную безопасность и эффективность трансплантации нервных стволовых клеток для лечения хронических повреждений спинного мозга.
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