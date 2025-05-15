В Роскачестве назвали принципы, которые снизят количество конфликтов на работе

Чтобы снизить количество конфликтов в коллективе, важно создать среду, где удовлетворённость и эффективность всех сотрудников будут главными приоритетами, подчеркнула в беседе с RT эксперт Роскачества, руководитель проектов по внедрению процессов и инструментов Beyond Taylor Ульяна Новиченко.