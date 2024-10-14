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Николай Азаров: Выборы в Украине: шанс Зеленского или последняя надежда?

Николай Азаров: Выборы в Украине: шанс Зеленского или последняя надежда?

Выборы в Украине намечаются либо на раннюю, либо на позднюю весну. Но они будут, потому что долго такую ситуацию терпеть, когда потерял полномочия сам Зеленский, потеряла полномочия так называемая Верховная Рада, Запад не будет.

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