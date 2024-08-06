Что-то на дальневосточном Чувство отчуждения нередко негативно сказывается на поведении приезжих.
Почему мигранты в России хамят, насилуют и убивают: психологи объяснили, кто виноват
Комментарии
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Alex Nемо
Безнаказанность порождает чувство превосходства. Я родился и вырос в том самом Таджикистане. В мое время чёрные всегда знали - тявкнешь на русского (татарина, украинца, грека, немца и т.д.- короче русского!) - прилетит звиздюлей не только тебе, но и всем черным, кто будет рядом с тобой находится в данный момент. Вы забыли этот принцип. Вот вам и результат. Нужно не сопли распускать а морды бить - реагировать моментально и как можно жестче! Не верите - посмотрите на мигрантов в Чечне. Там, просто за то что мигрант попытался "пообщаться" с местной девушкой, его скинули за бордюр и жестко, но внятно, объяснили (причем совсем не родственники девчонки, а просто местные парни!) что с ним будет при повторной попытке и где его место!
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3 час.
Alex Nемо
Я уже как-то писал на тему о том как было остановлено басмачество, кстати именно в таджикистане. Потребовалось всего лишь одно решение от человека четко понимавшего с кем он имеет дело. Путовский, став начальником управления издал приказ - за нападение с причинением вреда здоровью или убийство солдат или служащих/сочувствующих советской власти будут расстреливаться 20 человек проживающих рядом с местом нападения. Приказ исполнялся всего лишь 2 раза. Басмачество закончилось!
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3 час.
Геннадий
Александр, похоже, сейчас опять начнут живописать о 200 тыс. убитых, а затем изнасилованных русскоязычных во времена смуты в нач. 90-х в Таджикистане... и выяснится, что Маша Иванова была тому активным свидетелем... /типа - кто свидетель?, - я свидетель, а в чём дело?../
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3 час.
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