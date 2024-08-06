Почему мигранты в России хамят, насилуют и убивают: психологи объяснили, кто виноват

Alex Nемо

Безнаказанность порождает чувство превосходства. Я родился и вырос в том самом Таджикистане. В мое время чёрные всегда знали - тявкнешь на русского (татарина, украинца, грека, немца и т.д.- короче русского!) - прилетит звиздюлей не только тебе, но и всем черным, кто будет рядом с тобой находится в данный момент. Вы забыли этот принцип. Вот вам и результат. Нужно не сопли распускать а морды бить - реагировать моментально и как можно жестче! Не верите - посмотрите на мигрантов в Чечне. Там, просто за то что мигрант попытался "пообщаться" с местной девушкой, его скинули за бордюр и жестко, но внятно, объяснили (причем совсем не родственники девчонки, а просто местные парни!) что с ним будет при повторной попытке и где его место!