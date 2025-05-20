Фрагменты истории атомной отрасли - от успеха к катастрофе

Фрагменты истории атомной промышленности, Фрагменты истории атомной промышленности - Продолжение Фрагмент истории ядерной промышленности и взрыв бомбы на равнинах «Экономика должна быть бережливой" Эта фраза принадлежит Л.
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