В России предложили криминализировать любую рекламу онлайн-казино

С инициативой выступил депутат Павел Крупник Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с предложением о рассмотрении возможности криминализации любой рекламы или продвижения онлайн-казино на блогерских и иных площадках в отечественном сегменте интернета.