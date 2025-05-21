Во время визита Путина в Курскую область шесть раз объявляли ракетную опасность

В день визита Владимира Путина в Курскую область в регионе шесть раз объявлялась ракетная опасность. Об этом сообщил врио губернатора области Александр Хинштейн, подчеркнув особую значимость визита президента для местных жителей.
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