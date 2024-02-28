Исследователями обнаружена чёрная дыра, которая способна за сутки уничтожить Солнце Ирэн ОрлонскаяАстрономы обнаружили чёрную дыру, способную поглотить Солнце всего за сутки, что придает этому астрономическому объекту уникальность.
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