Гранты и премии вручили молодёжи Осакаровского района

В Осакаровском районе прошло ежегодное вручение грантов на развитие и поддержку молодёжного предпринимательства и премии «Жас Сұңқар», сообщает пресс служба акимата Карагандинской области Перед награждением в фойе культурно-досугового центра Осакаровки организовали выставку продукции молодых предпринимателей района.
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