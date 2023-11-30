Гранты и премии вручили молодёжи Осакаровского района

В Осакаровском районе прошло ежегодное вручение грантов на развитие и поддержку молодёжного предпринимательства и премии «Жас Сұңқар», сообщает пресс служба акимата Карагандинской области Перед награждением в фойе культурно-досугового центра Осакаровки организовали выставку продукции молодых предпринимателей района.