Врач Мамадалиева: постоянное онемение пальцев может указывать на диабет

Пальцы могут затечь после сна, неудобной позы или долгой работы за компьютером. Но когда такие ощущения появляются без очевидной причины и мешают держать предметы, это уже повод обратиться к врачу, отметила в разговоре с "Газетой.
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