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В Китае восхитились искренними словами Путина в адрес Трампа

В Китае восхитились искренними словами Путина в адрес Трампа

ПЕКИН, 4 октября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин признал давние хорошие отношения с американским коллегой Дональдом Трампом и поблагодарил его за вклад в урегулирование конфликта на Украине.

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