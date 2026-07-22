В Кремле не считают, что смена командования ВСУ изменит ситуацию на фронте

Новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины вместо Александра Сырского стал Михаил Драпатый. В Кремле оценили, как подобные изменения могут сказаться на ситуации на поле боя и отметили, что подобные решения демонстрируют внутреннюю нестабильность украинского руководства.