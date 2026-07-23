Мой путь к дому за городом: как государство и здравый смысл меняют мечту

Признаюсь честно, я долго относилась к идее переезда за город как к чему-то из области фантастики. Казалось, что собственный дом — это бесконечная стройка, дикие расходы и полная изоляция от благ цивилизации.
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