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Эстонцы в Вооруженных Силах Советской России и СССР в довоенный период

Эстонцы в Вооруженных Силах Советской России и СССР в довоенный период

Как было показано в предыдущей статье - «Эстонцы в вооружённых силах Российской империи», эстонцы, наряду с другими народами Российской империи, служили в Русской императорской армии и участвовали в Первой мировой войне.

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