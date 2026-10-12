Китайских новинок в РФ станет меньше: чем обернутся новые правила экспорта

Параллельный импорт автомобилей из Китая, судя по всему, вступает в новую фазу. Еще с 2026 года вывезти машину любой марки из КНР без разрешения производителя разрешалось только при одном условии – если она отстояла на учете в стране 180 дней.
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