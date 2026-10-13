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Юрист Бушуева: шум от ремонта для суда измеряет аккредитованная лаборатория

Юрист Бушуева: шум от ремонта для суда измеряет аккредитованная лаборатория

Судебный юрист в области гражданско-правовых отношений Людмила Бушуева рассказала, что для официального подтверждения превышения уровня шума от соседского ремонта можно заказать измерения в аккредитованной лаборатории.

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