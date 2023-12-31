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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов не набрал очков в 9 матчах подряд и повторил свой антирекорд в НХЛ. У него 3 броска и 2 потери за 21:28 с «Нэшвиллом»

Форвард «Вашингтона» не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (2:3 Б).

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