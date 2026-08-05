Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 575 подписчиков

Аналитики "КОРТРОС" выявили, когда русские чаще всего меняют работу

Аналитики "КОРТРОС" выявили, когда русские чаще всего меняют работу

Аналитики "КОРТРОС" выяснили, что 30% русских предпочитают менять работу летом. Опрос охватил 1,5 тысячи представителей из торговой, IT и промышленной сфер, а также государственного и финансового секторов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии