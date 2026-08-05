Аналитики "КОРТРОС" выявили, когда русские чаще всего меняют работу

Аналитики "КОРТРОС" выяснили, что 30% русских предпочитают менять работу летом. Опрос охватил 1,5 тысячи представителей из торговой, IT и промышленной сфер, а также государственного и финансового секторов.
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