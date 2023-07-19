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На самом деле вы не голодны: онколог назвал неожиданный признак сгущения крови

На самом деле вы не голодны: онколог назвал неожиданный признак сгущения крови

Человеку далекому от медицины сложно самостоятельно распознать начало опасного состояния. При этом следить за густотой крови очень важно, это мы уже прочувствовали в период пандемии коронавируса, одним из коварных последствий которого стал тромбоз.

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