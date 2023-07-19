На самом деле вы не голодны: онколог назвал неожиданный признак сгущения крови

Человеку далекому от медицины сложно самостоятельно распознать начало опасного состояния. При этом следить за густотой крови очень важно, это мы уже прочувствовали в период пандемии коронавируса, одним из коварных последствий которого стал тромбоз.
Человеку далекому от медицины сложно самостоятельно распознать начало опасного состояния. При этом следить за густотой крови очень важно, это мы уже прочувствовали в период пандемии коронавируса, одним из коварных последствий которого стал тромбоз.
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