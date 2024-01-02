78.ru
Новости Экономика Общество Происшествия Культура СпортВласть
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

78.ru

526 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    ☝️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤬В Петербурге мужч...
  • Вовладар Даров
    Он никому не нужен! Ненадо ему лезть во все щели на телевидение! Народ не поймет!Иван Ургант опубл...
  • Zoia Goldshtab
    Да кому он интересен этот ушлепок.....Иван Ургант опубл...

Агент Барриоса рассказал, когда футболист вернётся в расположение «Зенита»

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал журналистам «Спорт-Экспресс», когда игрок вернётся в расположение клуба.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх