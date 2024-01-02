Агент Барриоса рассказал, когда футболист вернётся в расположение «Зенита»

После 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал журналистам «Спорт-Экспресс», когда игрок вернётся в расположение клуба.
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