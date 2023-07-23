В Сети ходят слухи о скором возвращении в эфир Первого канала "Модного приговора" вслед за "Давай поженимся".
"Никакого "Модного приговора": Васильева с позором вышвырнули из Первого канала
Комментарии
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А
Александр
Давно пора дать этому самозванному "историку" коленом под зад за его высказывания. За базар надо отвечать 🤠
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14 час.
ЕН
Егоров Николай
Центральный канал и эти низкопробные передачи не совместимы.
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12 час.
ВВ
Валентин Воробьев
Это идиот Эрнст на Первом толкает всякую низкопробную бессмыслицу. "Модный приговор" с ряженым попугайски клоуном Васильевым (историк хренов!) это для очень и очень узкого круга любителей тряпок. Однообразие и скучный примитив.
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3 час.
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