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Вадим Немков назвал трех лучших бойцов в России: «Федор, Махачев и Петр Ян»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков назвал троих лучших бойцов России прямо сейчас. «Федор Емельяненко, Ислам Махачев нравится как боец.

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