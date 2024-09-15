Москве пора перенимать опыт Душанбе в сфере противодействия исламскому радикализму

Вопросы, связанные с религиозно-политической ситуаций в Таджикистане, стали предметом особенно интенсивной дискуссии после окончившегося настоящей трагедией теракта 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле».
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