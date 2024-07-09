Напуганные не существующей российской угрозой эстонцы превратят свою восточную границу в сплошной бункер

Эстонские власти планируют построить 600 бункеров вдоль границы с Россией, их строительство начнется в 2025 году.
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