Откровенные фото Ким Кардашьян в балаклаве высмеяли в сети фразой «так похоже на Канье»

Пользователи сети высмеяли откровенные фото американской телезвезды Ким Кардашьян. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).