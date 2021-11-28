Почему любовь двух магов Александра Шепса и Мэрилин Керро закончилась судом

Мэрилин Керро и Александр Шепс. Фото versiya.info Лидия ГубинаБратья Шепс знакомы отечественному зрителю по участию в программе «Битва экстрасенсов», где оба умело доказывали наличие у себя паранормальных способностей – кроме того, и старший, и младший брат отметились «служебным» романом прямо во время съёмок.