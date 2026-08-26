Политолог Слатинов объяснил бунт мценских депутатов

Перестройка системы муниципальной власти в Орловской области наткнулась на сопротивление на местах. Попытка подчинить губернаторскому фильтру выборы мэров в районах вызвала открытый демарш в Мценске и заминку в Ливнах.
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