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Политолог Слатинов объяснил бунт мценских депутатов

Политолог Слатинов объяснил бунт мценских депутатов

Перестройка системы муниципальной власти в Орловской области наткнулась на  сопротивление на местах. Попытка подчинить губернаторскому фильтру выборы мэров в районах вызвала открытый демарш в Мценске и заминку в Ливнах.

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