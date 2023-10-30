"Оставьте нас в покое": Премьер Словакии рассказал, как в ЕС теперь слушают Зеленского

Евросовет без всякого интереса заслушал очередные требования украинского президента.Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо живописал реакцию Евросовета на очередное видеообращение к нему украинского президента Владимира Зеленского.
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