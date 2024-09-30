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Карди Би показала фигуру спустя две недели после родов

Карди Би показала фигуру спустя две недели после родов

Американская хип-хоп-исполнительница Карди Би показала фигуру через две недели после третьих родов. Соответствующие кадры она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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