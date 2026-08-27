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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хуан Эрнангомес объяснил, почему остался в «Панатинаикосе»: «Я чувствую огромную любовь»

Хуан Эрнангомес объяснил решение продолжить выступать за «Панатинаикос», несмотря на интерес со стороны других клубов.

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