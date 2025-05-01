1 мая в первый рейс вышел электропоезд нового поколения ЭС104 «Финист»

У него – восьмивагонная составность Сегодня, 1 мая 2025 года, на Балтийском направлении Октябрьской железной дороги вышел в первый рейс электропоезд нового поколения ЭС104 «Финист» восьмивагонной составности.
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