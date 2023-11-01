Первый в истории частный зонд отправят на Венеру в конце 2024 года

На днях на заседании группы изучения Венеры в NASA представитель Rocket Lab заявил, что первый в истории частный зонд будет отправлен на Утреннюю звезду фирменной ракетой «Электрон» компании 30 декабря 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии