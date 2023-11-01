Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Первый в истории частный зонд отправят на Венеру в конце 2024 года

Первый в истории частный зонд отправят на Венеру в конце 2024 года

На днях на заседании группы изучения Венеры в NASA представитель Rocket Lab заявил, что первый в истории частный зонд будет отправлен на Утреннюю звезду фирменной ракетой «Электрон» компании 30 декабря 2024 года.

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