Дмитрий Рогозин: Любая провокация Молдавии против Приднестровской Молдавской Республики обернется кровавым конфликтом

Любая вооруженная провокация Кишинева против Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) обернется кровавым конфликтом, заявил NEWS.
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В российском политесе одно бесполезное балобольство!
Если в ближайшее время наши войска отрежут хохлов от Черного моря, будет полная возможность приблизиться к Приднестровью и шарахнуть по тем, кто полезет туда и никакое НАТО им не поможет. В штаны раньше наложат Главное заранее предупредить что чикаться с ними никто не будет.
Приднестровье со всех сторон окружено врагами, которые жаждут как бы уничтожить Приднестровье ! НИКТО не поможет ПМР ! Да и само население не в состоянии противостоять вооруженным формированиям извне. Вооружение устаревшее, со времен СССР. Думаю, что особо и защищать ПМР будет некому, несмотря на собственную армию, спецназ. Сейчас не 1992 год, когда на волне национализма в Молдове, Украина была в нейтральном статусе, принимала беженцев из Приднестровья. В настоящее время РФ особо не может защитить собственные регионы, где ежедневно гибнут мирные жители.. И это несмотря на наличие современного ПВО у РФ.. У ПМР нет ПВО ,от слова совсем.. Поэтому при спланированной военной операции захват ПМР возможен в короткий срок. Повторяю РФ возможно и отреагирует на вторжение, ударом по Молдове и Украине, но будет поздно. Гибель мирного населения, разрушенные города.. Не даром совсем недавно военкор "Комсомольской Правды" писал в своей статье ,что единственный выбор у жителей Приднестровья - это бежать подальше из ПМР. Другого выхода нет. А ранее военный аналитик Артамонов, так же в своей статье писал, что РФ вряд ли чем сможет помочь Приднестровью.
Оракул