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Царьград

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Эксперты выявили до 70% скидок как признак фальшивых товаров

Эксперты выявили до 70% скидок как признак фальшивых товаров

Как отличить подделку от оригинала: обратите внимание на качество упаковки, текстуры и лого. Цена поддельных товаров на 30–40% ниже.

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